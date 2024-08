Gudmundsson: Confermata nostra anticipazione sulla percentuale per la futura rivendita

Prestito oneroso (7 milioni) con diritto di riscatto a 18 milioni che può diventare obbligo a determinate condizioni e il Genoa avrà anche il 10% sulla futura, eventuale, rivendita del giocatore. Questa la formula con la quale la Fiorentina si porterà a casa Albert Gudmundsson, secondo Tuttosport.

Confermata la nostra anticipazione

Eh già, c'è anche la percentuale sulla futura rivendita in questo accordo, così come aveva anticipato, giusto ieri, Fiorentinanews.com. Una trattativa molto articolata e portata avanti in tempi relativamente brevi, se paragonati a quelli di altre operazioni simili. Anche perché le due società erano entrate già in contatto lo scorso gennaio, sempre per Gudmundsson aprendo di fatto la strada per il passaggio del giocatore in viola.