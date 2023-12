E intanto Mina inaugura un'attività imprenditoriale in Colombia insieme ad un ex giocatore viola

Il difensore centrale della Fiorentina Yerry Mina e l'ex terzino viola Juan Guillermo Cuadrado, ora in forza all'Inter, oltre ad essere grandi amici e compagni di squadra nella Nazionale Colombiana, hanno scelto di diventare insieme imprenditori.

A riferirlo è la testata El Pais. I due giocatori hanno fatto un grande investimento in Colombia attivando un progetto del valore di 17 milioni di dollari aprendo a Guatapé, nota località turistica, un centro commerciale. Guatapé Plaza , questo il nome del progetto, darà lavoro a molte persone considerando che si tratta di un complesso di oltre 3.500 metri quadrati.