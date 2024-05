L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato al quotidiano spagnolo As, dicendo la sua sulla finale di stasera: “Giocare due finali europee consecutive è qualcosa di incredibile per la Fiorentina. E' una squadra speciale, Italiano la fa giocare in modo aggressivo andando uomo su uomo per tutto il campo. Il punto di forza è che tutti i giocatori partecipano alla manovra offensiva e possono segnare, basti pensare che quest'anno dieci calciatori hanno fatto almeno cinque gol. Purtroppo però manca un bomber”.

“Fiorentina anche fortunata nei sorteggi”

Sulla stagione in generale: “Il livello della Conference non è altissimo, ci si poteva aspettare che la Fiorentina arrivasse in fondo. Bisogna dire che al sorteggio i viola hanno avuto un bel po' di fortuna, evitando le squadre più forti e in particolare l'Aston Villa. Vincere stasera sarebbe pazzesco, conoscendo la città".

“Con Arthur i viola sono un'altra squadra”

Infine su Arthur: “Calciatore di alto livello che veniva da due anni in cui aveva giocato poco. Alla Fiorentina si è rilanciato e si è fatto notare da squadre importanti. Con lui in campo i viola sono tutta un'altra squadra”.