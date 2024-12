Da Roma arriva in prova un giovanissimo difensore da monitorare per le squadre under della Fiorentina

Dalla Tor Tre Teste, squadra della Capitale, arriva in prova alla Fiorentina il difensore classe 2009 Marco Bozzo. Lo staff tecnico viola potrà così osservare da vicino durante il provino il giocatore che lo scorso anno è stato campione d'Italia U15 con la squadra rossoblù.

In questo campionato Bozzo si alterna tra l'Under 16, in cui ha segnato tre gol in quattro presenze, e l'Under 17, con cui ha collezionato 8 presenze, subentrando dalla panchina per cinque volte, con una rete messa a segno. Lo riporta il portale gazzettaregionale.it.