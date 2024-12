Kayode: "Bove non scherzava, ho vinto per davvero. Il mio grazie a Italiano che ha creduto fin da subito in me"

L'esterno destro della Fiorentina, Michael Kayode, si è aggiudicato il Best Italian Golden Boy, il premio che Tuttosport ogni anno assegna al miglior atleta azzurro under 21.

“Me lo ha detto Bove…”

“Come ho appreso della vittoria? Avevamo da poco finito allenamento e i miei compagni stavano guardando la tv - racconta il giocatore al quotidiano sportivo torinese - Io ero sotto la doccia, appena uscito sento Edoardo Bove che inizia a fomentare tutti dicendo che avevo vinto il Best Italian Golden Boy. Lui è romano, scherza sempre, quindi pensavo mi stesse prendendo in giro. A quel punto si accodano Cataldi, Mandragora e Kouame e fanno partire un applauso generale. Io continuavo a non crederci, pensavo fosse tutto orchestrato. Poi guardando la tv con loro ho letto il mio nome e ho scoperto che era vero. È stato meraviglioso, non me lo aspettavo minimamente. Ero felicissimo, pieno di gioia. Un’emozione indescrivibile”.

“Un grazie a Italiano”

Poi ha detto: “Sono grato prima di tutto alla mia famiglia, alla mia fidanzata e a tutti i miei compagni. Poi un grazie va a Vincenzo Italiano per aver creduto in me fin da subito. Sono arrivato alla Fiorentina a 19 anni dopo l’Europeo vinto con l’Italia. Il mister mi ha preso da parte dicendomi che ci teneva ad avermi in ritiro con la prima squadra. Il giorno del mio esordio in Serie A, ho scoperto che avrei giocato titolare 40 minuti prima del fischio di inizio. Eravamo a Marassi contro il Genoa, lo stadio era tutto esaurito, una bolgia incredibile. Ero tesissimo, ma alla fine è andata bene”.