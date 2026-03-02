De Gea: "Non abbiamo neanche calciato in porta, è mancato tutto. Facciamo 2-3 partite buone e poi prendiamo schiaffi"

Prende la parola il capitano viola David De Gea a Dazn dopo il pesante k.o. di Udine:

"Abbiamo fatto pochissimo per segnare, non abbiamo neanche calciato in porta, così è difficile e abbiamo anche regalato tre gol. E’ mancato un po’ tutto, l’atteggiamento l’energia, la partita di giovedì è stata un po’ pesante ma non è una scusa, abbiamo fatto veramente male.

Sembra che facciamo 2-3 partite buone, poi prendiamo schiaffi, poi riprendiamo e torniamo a fare male. Non so bene perché, siamo in difficoltà ma è l’andamento di quest’anno: andiamo partita per partita, manca poco ma dobbiamo dare di più. Siamo migliorati tanto da mesi fa ma mancano ancora undici partite.

Abbiamo trovato una delle squadre più forti fisicamente di Serie A, è difficile da difendere ma alleniamo anche le palle inattive. Dobbiamo migliorare anche queste situazioni, concediamo tanti corner.

Come dialogo con gli altri? Mi piace parlare individualmente con i compagni e dare una mano a tutti. Sono il giocatore con più esperienza della rosa, devo stare calmo e dare una mano a tutti".