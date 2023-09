Mina, che un bel guaio! Ma la Fiorentina non guarda agli svincolati. Ecco quanto rischia di stare fuori il difensore colombiano

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione in casa Fiorentina dopo l'infortunio muscolare subito da Yerry Mina nell'ultima partita giocata con la sua Colombia. Lacrime, quelle del giocatore viola all'uscita dal campo, che non promettono nulla di buono. Il difensore viola rischia infatti uno stop di due mesi, tra recupero dall'infortunio e recupero della forma fisica.

La Fiorentina adesso ha tre soli difensori centrali in rosa più il giovane Comuzzo, ma non sembra intenzionata a pescare dal mercato degli svincolati. La Fifa ha predisposto un risarcimento per lo stop dell’ex Barcellona, ma è una magra consolazione per la Viola che dopo la sosta deve affrontare il tour de force di sette partite in 20 giorni.