Si sblocca la cessione di Brekalo, accordo con l'Hajduk: i dettagli dell'operazione

Adesso ci siamo, Josip Brekalo è ad un passo da lasciare la Fiorentina. Dopo il brusco stop alla trattativa con la Dinamo Zagabria, arrivato per cause derivanti dalla condizione economica non positiva del club croato, nelle ultime ore il suo entourage e la dirigenza viola hanno trovato una nuova soluzione per il classe 1998. Niente Salernitana, il suo futuro sarà ugualmente in Croazia.

Niente Dinamo, ma il suo futuro è comunque in Croazia

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Fabrizio Romano nelle ultime ore, dopo un forte pressing dell’Olympiakos e alcune offerte dalla MLS, il giocatore ha trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato. Nella conclusione della trattativa fondamentale è stata la volontà del giocatore, deciso a tornare in patria: la moglie è in dolce attesa e per questo l’idea, sin dai primi giorni, è stata quella di tornare alle origini. L’esterno infatti, nonostante le tante chance avute da Italiano, non ha mai pienamente convinto la Fiorentina, e già da tempo stava pensando ad un trasferimento.

I dettagli dell'accordo

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, la formula dell’operazione è molto simile all’accordo trovato qualche giorno fa con la Dinamo: prestito oneroso di sei mesi, con il club croato che verserà una cifra attorno al mezzo milione nelle casse viola. Possibile l’inserimento anche di una clausola di prolungamento: la conferma potrebbe avvenire nel caso in cui l’Hajduk dovesse riuscire a confermarsi campione di Croazia. Il giocatore è già in viaggio verso Spalato, con la firma sul contratto dovrebbe avvenire gia domani, domenica 28 gennaio.