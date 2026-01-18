Catherine Commisso e una cessione del club non così scontata. Ma gli acquirenti non mancano, grazie a Viola Park e nuovo Franchi

Gli asset che per Commisso hanno sempre rappresentato un'ossessione, potrebbero venire utili in caso di volontà di cessione del club da parte della famiglia e soprattutto della moglie Catherine, ora al vertice. Se il Viola Park lo è già, il nuovo Franchi potrebbe entrare presto a patrimonio della società viola e per questo attrarre acquirenti che, secondo Repubblica, non mancano certo. Soprattutto lato fondi americani.

Al momento però non è da escludere che Catherine Commisso decida di cedere e passare la mano, anzi: la volontà espressa anche dal marito negli ultimi mesi era quella di non mollare e da molte parti, la figura della moglie è indicata come di spessore adatto per gestire la Fiorentina.