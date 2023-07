"Arthur ideale per Italiano, ma è una scommessa. Nzola? Ben venga, ma tenendo Jovic e Cabral"

L'ex giocatore viola Alessandro Pierini ha parlato così a Radio Sportiva del mercato della Fiorentina: “Arthur ad oggi è più una scommessa che una certezza. Ricordo che alla Juventus giocava molto in orizzontale, il suo rendimento deluse tutti considerando le aspettative. Detto questo, sicuramente è il profilo ideale per il gioco di Italiano. In generale comunque, considerando la Conference League, servirà una rosa più importante e ampia".

E poi sul portiere ha aggiunto: “Terracciano ogni anno parte in svantaggio e poi alla fine si riprende il posto da titolare. Credo sia comunque importante stabilire una concorrenza sana con un altro portiere di livello. In attacco invece Nzola potrebbe essere il colpo ideale, il fatto che abbia già lavorato con Italiano è molto importante. Lo prenderei però tenendo sia Cabral sia Jovic".