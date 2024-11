Taibi: "De Gea campione anche di umiltà, un fenomeno. Sarà importante anche per la crescita dei giovani"

Un ex portiere del Manchester United, tal Massimo Tibi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di un altro ex dei Red Devils, oggi alla Fiorentina. Avete già capito di chi stiamo parlando:

“De Gea campione anche di umiltà”

“Non pensavo che dopo un anno di inattività, De Gea sarebbe riuscito a imporsi in questo modo. Sta stupendo tutti, si è calato subito nella realtà Fiorentina, è un fenomeno. I campioni lo sono anche in umiltà, e lui è uno di questi".

“Per Martinelli…”

"Sono un estimatore di un calcio pratico, non della costruzione dal basso. Scimmiottare Guardiola rischia di far fare brutta figura. Il portiere deve parare, punto. De Gea tornerà utile anche per la crescita di Tommaso Martinelli”.