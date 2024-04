Consueto appuntamento per l'Atalanta: i nerazzurri svolgono la rifinitura a Scandicci - FOTO

Stasera la Fiorentina ospita l'Atalanta per la semifinale d'andata di Coppa Italia. La squadra di Gasperini è partita già ieri alla volta di Firenze, con due assenze pesanti come De Ketelaere a centrocampo e Scalvini in difesa. Stamani ha svolto la rifinitura.

Rifinitura a Scandicci per l'Atalanta

Ormai i nerazzurri hanno un consueto appuntamento nelle loro trasferte a Firenze. Come l'anno scorso in campionato, l'Atalanta ha svolto la sessione di rifinitura al ‘Bartolozzi’, ospiti dello Scandicci Calcio.

Ecco le foto della società toscana, che ha accolto l'Atalanta: