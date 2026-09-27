Pellegrino: "Dobbiamo crescere ancora tanto, la Fiorentina si merita il nostro 100%. Bello fare gol, ma ora l'importante..."
Al termine dell'amichevole contro il Signa, l'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai canali ufficiali viola.
Le parole di Pellegrino
“È stato un bell’allenamento, è stato bello rivedere i tifosi. Questa è una settimana che ci serve per lavorare sui nostri difetti e migliorare. Dobbiamo dare il massimo ogni giorno e in ogni allenamento. È un’amichevole, ma quello che facciamo in allenamento si vede poi in partita. Questa squadra si merita il 100% dell’impegno da parte di ognuno di noi”.
Sul futuro
"Vogliamo crescere e dobbiamo crescere ancora tanto. Proviamo a fare tutto il possibile per noi e per raggiungere qualcosa di importante. È sempre bello fare gol, mi piace, essendo un attaccante. Ma adesso la cosa più importante è trovare i ritmi della squadra e lavorare insieme per raggiungere qualcosa di importante.