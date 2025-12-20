La Juventus batte la Roma di Gasp e si riavvicina alle prime posizioni. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminata la partita all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Roma.
La partita
Vittoria interna per i bianconeri di Spalletti, che trionfano contro una Roma combattiva. A sbloccare la gara è Concieçao allo scadere del primo tempo. I romanisti pareggiano grazie al subentrato Baldanzi, ma ci pensa Openda a siglare il 2-1 che regge fino alla fine.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Bologna 25, Como 24, Lazio 23, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 21, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6.
