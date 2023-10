Ancora manca la prima da titolare ma Distefano ha già lanciato i suoi segnali a Lucarelli: la Fiorentina spera nell'inversione del trend

Ha scelto la Serie B e in particolare Terni per affermarsi tra i pro, Filippo Distefano, miglior calciatore delle ultime due edizioni di Fiorentina Primavera. In Umbria il classe 2003 ha trovato Cristiano Lucarelli che però usa spesso un 3-5-2 che tarpa un po' le ali all'ala di scuola viola. Fin qui ancora nessuna presenza da titolare ma comunque 6 spezzoni giocati su 8 gare e ben 2 gol, uno alla Sampdoria alla prima giornata e uno ieri alla Reggiana, nella prima vittoria delle Fere. La Fiorentina naturalmente spera che il trend possa cambiare e che Distefano possa trovare più spazio e modo di mettersi in luce e abituarsi al calcio dei grandi, così da poter essere magari preso in considerazione anche dallo stesso club viola.