Blatnjak: "Brekalo giocatore di livello mondiale, ce lo godiamo anche in allenamento"

Josip Brekalo si è inserito molto bene nella sua nuova squadra, l'Hajduk Spalato. L'attaccante di proprietà della Fiorentina ha fatto un'ottima impressione all'ambiente e in particolare allo staff tecnico del club.

“Giocatore di livello mondiale”

"Siamo contenti che sia qui con noi - ha detto il vice allenatore dell'Hajduk, Dragan Blatnjak - Ci godiamo le sue prestazioni in ogni sessione di allenamento. E' un giocatore di livello mondiale".

4-0 con gol

Nell'ultima partita, giocata in casa, è arrivata una vittoria per la squadra di Brekalo per 4-0, con una rete segnata proprio dal giocatore viola.