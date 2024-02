Brekalo dopo il primo gol con l'Hajduk: "Vittoria fondamentale, felice di aver contribuito"

Parla Brekalo dopo il primo gol con la nuova maglia

Approdato a Spalato negli ultimi giorni di mercato l’ormai ex esterno della Fiorentina Josip Brekalo, a differenza di quel poco fatto vedere a Firenze, comincia al meglio la sua esperienza in HNL. Alla sua seconda presenza con la maglia dell’Hajduk Spalato è riuscito a mettere a segno la sua rete, condita da un assist per il vantaggio iniziale di Kalinic.

Le parole dell'ala viola ad Hajduk Digital Tv

"È stata una grande partita da parte nostra. Abbiamo controllato la partita dal primo all'ultimo minuto: Siamo entrati molto bene, non abbiamo concesso loro nemmeno una mezza occasione. Siamo stati molto aggressivi in ​​fase di recupero, vincendo le seconde palle. Era solo questione di tempo prima che andassimo in vantaggio con il primo gol: abbiamo segnato nel momento migliore, verso la fine del primo tempo. Nel secondo tempo sapevamo che dovevamo continuare così, che avremmo segnato altri due o tre gol. Grande partita, ogni punto, ogni vittoria è fondamentale. Sono felice di aver contribuito al debutto e spero che potremo continuare così”.