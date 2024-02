Nel giorno in cui un esterno della Fiorentina fa gol e assist, un altro (in prestito) lo emula. Prime gioie per Brekalo in Croazia

Oggi, 11 febbraio 2024, sembra veramente un giorno speciale per gli esterni di proprietà della Fiorentina. Dopo la doppia di Ikoné, prima assist per Belotti e poi gol per il 2-0 parziale, è arrivata anche quella di un altro attaccante viola (ora in prestito).

Stiamo parlando di Josip Brekalo, che prima ha servito un assist per un altro ex Fiorentina, Nikola Kalinic, e poi ha trafitto la porta dello Slaven per una rete valida per il 4-0 finale. Primo gol, e anche primo assist, per Brekalo con la maglia dell'Hajduk Spalato, che continua la propria cavalcata alla rincorsa della stella. Nelle prossime ore, la risposta del Rijeka, la principale concorrente per il titolo, insieme alla solita Dinamo Zagabria.