Il nuovo attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola si è raccontato in un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio. Dal rapporto con Italiano, al suo arrivo a Firenze. Questa una parte della sua intervista: “Le emozioni che sto provando in questi giorni sono fortissime. Sono una persona di norma piuttosto sorridente ma oggi lo sono a maggior ragione. Normalmente non mi interessano le vicende di mercato, lascio che sia il mio procuratore a prendersi cura dei miei affari. Ma quando ho sentito che la Fiorentina mi cercava mi è subito venuto in mente mister Italiano: “Sarebbe bello tornare a lavorare con lui” ho pensato. E non ci ho pensato due volte a dire sì. Ma alla Fiorentina non avrei mai potuto dire di no, anche se in panchina ci fosse stato un altro. È chiaro che con la presenza del mister è stato più facile dire sì. Dalla prima cosa che mi ha detto il mister appena mi ha visto ho capito subito che qui non si scherza: “Poche chiacchiere, ora che sei di nuovo con me devi spingere forte”. Spero di accontentarlo subito"

E ancora: “Il mister è una persona con la quale mi intendo anche senza aprire bocca. Basta uno sguardo e ho già capito tutto. Oggi, così come nel 2018 quando l’ho conosciuto a Trapani. Oggi però è molto più tranquillo. Quando l’ho conosciuto, il mister era sempre “sul pezzo”, uno che non staccava mai. Non dico che era un tipo irascibile, ma comunque tosto. Adesso invece lo vedo rilassato”.

E sulla condizione fisica: “Ammetto di non essere ancora al meglio ma sto sudando ogni giorno per arrivare al massimo della condizione il più in fretta possibile. Tra poche settimane raggiungerò il mio livello ideale. Il Genoa? Se il mister mi chiamerà in causa, io mi farò trovare pronto".