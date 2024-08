Così è se mi pare – Portiere e centravanti: Due interrogativi giganteschi o due oniriche suggestioni?

E’ noto che in una squadra di calcio due sono i ruoli che non si possono sbagliare, dove è opportuno avere delle certezze: il centravanti e il portiere; chi fa i gol è chi li evita. Invece la Fiorentina, proprio in questi due ruoli, ha deciso l’azzardo (calcolato?).

Curriculum stellare e un anno di stop

De Gea ha un curriculum stellare. E’ un portiere che fa già parte della storia del calcio. Tuttavia viene da un anno di completa inattività, primo elemento di enorme incertezza sul suo prossimo rendimento. Lo stesso Palladino ha affermato che ci vorrà un po’ di tempo per rimetterlo in forma. La Fiorentina e le sue ambizioni hanno tempo? Vuoi vedere che Terracciano, dopo aver messo in panchina in rapida successione Dragowski, Sirigu, Gollini e Christensen, tutta gente deputata a fregargli il posto, si appresta a una nuova clamorosa replica nei confronti del portiere spagnolo? E il giovane e promettente Martinelli? Ah, già, chi se ne frega dei giovani…

Alla prova del 9 il risultato non è mai tornato e ora…

Kean ha doti fisiche generose, capacità atletiche notevoli, un accettabile fiuto del gol, un curriculum che spazia da Juventus a Everton a Paris Saint Germain, presenze e gol in tutte le rappresentative giovanili azzurre, oltre a 15 presenze (4 gol) nella Nazionale maggiore. E allora viene da chiedersi: come mai nessuna di queste squadre se l’è tenuto? e come mai dalla Nazionale entra e esce nonostante sia un periodo arido di grandi attaccanti italiani?

In precampionato, per quel che vale, ha offerto impressioni positive. Ma quanto durerà? Perché è evidente che se le fragilità del giocatore non sono né fisiche, né tattiche, ma caratteriali, risolverle (ed evitare le ricadute) potrebbe essere assai più complicato del recupero da un infortunio. Ad oggi la Fiorentina di Commisso ha già puntato dieci volte sul centravanti sbagliato (Cutrone, Pedro, Kouame, Kokorin, Piatek, Jovic, Cabral, Beltran, Nzola, Belotti). Alla “prova del 9” il risultato non è mai tornato.

De Gea e Kean, portiere e centravanti: due interrogativi giganteschi o due oniriche suggestioni? Dalle mani del primo e dai piedi del secondo passano le “ambizioni” viola.