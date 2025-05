Da una parte il ricchissimo Chelsea, dall'altra il Real Betis: spagnoli in finale con una formazione "low cost"

Non c'è bisogno di spendere, tra operazioni di mercato e stipendi, le cifre del Chelsea per raggiungere la finale di Conference League. Lo dimostra il Real Betis, che ha eliminato la Fiorentina e conquistato la possibilità di affrontare gli inglesi a Breslavia spendendo poco più di 20 milioni.

Una formazione low cost

L'undici titolare sceso in campo ieri al Franchi, per la precisione, è costato un totale di 22,5 milioni. Tanti i parametri zero, su tutti Isco e Bartra, mentre Natan e Antony sono arrivati in prestito gratuito rispettivamente da Napoli e Manchester United. Gli unici calciatori ad essere stati pagati sono Cardoso (6 milioni), Lo Celso (5 milioni), Fornals (8 milioni) e Bakambu (3,5 milioni). Poca spesa, massima resa.