Nesta è il tecnico che piace molto al diesse in pectore

L’ultimo candidato, in ordine di tempo, alla panchina della Fiorentina, ovvero Alessandro Nesta, è il tecnico che piace molto al nuovo ds in pectore, Roberto Goretti. Lo scrive stamani La Nazione.

Reggiana e Perugia

I due hanno già lavorato insieme alla Reggiana e al Perugia e quindi si è creata una certa sinergia.

Una scelta che non va sbagliata

Intanto le riflessioni vanno avanti e nei prossimi giorni verrà fatta una scelta definitiva, senza fretta e frenesia perché questa volta non potrà essere sbagliata.