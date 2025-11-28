"La strada non è lunga, di più": Vanoli resta fedele ai suoi principi. Ed è il primo a essere preoccupato

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'AEK Atene, ha espresso nuovamente concetti chiarissimi. Che ha sottolineato con fermezza.

Vanoli e la coerenza coi suoi concetti

Che non sarà una stagione facile, era chiaro fin dal principio e fin dal suo arrivo. E lui lo sa bene: “Sarà sempre così quest'anno, un continuo alto e basso. E la strada è lunga. Ma non lunga, di più. Non mi sono affatto esaltato dopo Genoa e Juventus, non mi abbatto adesso”.

La paura condivisa in primis dal tecnico

E poi ha voluto mettere un punto anche sui numeri: “Dobbiamo fare qualcosa di eccezionale. Dobbiamo andare anche contro la statistica, perché solo una squadra si è salvata senza aver vinto dopo dodici giornate”. Paura? “Ho paura e avrò paura fino all'ultima giornata”.