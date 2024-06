Di Marzio: “Domani la firma di Palladino con la Fiorentina. Ecco i dettagli del contratto del nuovo tecnico viola”

Dopo il suo arrivo nel pomeriggio a Firenze, Raffaele Palladino si è recato all'interno del Viola Park per incontrare la dirigenza della Fiorentina e discutere il contratto che lo legherà al club gigliato per i prossimi anni. E pochi minuti fa su GianlucadiMarzio.com sono stati svelati i particolari dell'operazione, con l'ex Monza chiamato a far “dimenticare” gli ultimi tre anni della gestione Italiano.

Accordo biennale con l'ex Monza, domani la firma

Secondo quanto riportato la Fiorentina quindi sembra aver trovato l'accorto totale con Palladino che, molto probabilmente, nella giornata di domani metterà la firma sul contratto: per lui pronto un biennale fino al 2026.

Stipendio quasi raddoppiato: le cifre dell'accordo

In attesa dei dettagli ufficiale, il tecnico dovrebbe arrivare a percepire quasi il doppio di quanto incassasse al Monza: le cifre dovrebbero aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro, bonus compresi.