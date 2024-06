Adesso è ufficiale: Beltran rappresenterà l'Argentina alle prossime Olimpiadi. La lista completa dei convocati di Mascherano

Nelle ultime ore l’allenatore della Nazionale Under 21 argentina Javier Mascherano ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024: sono 23 i giocatori chiamati dall’ex Barcellona per preparare il torneo olimpico. La prossima il gruppo svolgerà infatti una settimana di lavoro allo Stadio Lionel Messi di Ezeiza, condita da due amichevoli con la Nazionale del Paraguay, anch'essa qualificata ai Mondiali.

E nella lista è presente anche l’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, escluso dalla nazionale maggiore del ct Scaloni proprio per dare il massimo con i più giovani a Parigi. Questa la lista completa:

Leandro Brey (Boca Juniors)

Kevin Zenón (Boca Juniors)

Ezequiel Fernández (Boca Juniors)

Cristian Medina (Boca Juniors)

Pablo Solari (River Plate)

Claudio Echeverri (River Plate)

Marco Di Cesare (Racing Club)

Juan Nardoni (Racing Club)

Luciano Gondou (Argentinos Juniors)

Bruno Amione (Santo Laguna -Messico-)

Lucas Esquivel (Paranaense -Brasile-)

Alan Varela (FC Porto -Portogallo-)

Lucas Beltrán (Fiorentina -Italia-)

Gonzalo Luján (San Lorenzo)

Santiago Castro (Bologna FC -Italia-)

Kevin Lomónaco (Tigre)

Santiago Hezze (Olympiacos FC -Grecia-)

Thiago Almada (Atlanta United FC -USA-)

Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata)

Giuliano Simeone (Dep. Alavés -Spagna-)

Joaquín García (Vélez ) Sarsfield)

Damián Fernández (Vélez Sarsfield)

Thiago Fernández (Vélez Sarsfield)