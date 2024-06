Il procuratore Giuseppe Galli, agente del centrocampista viola classe 2002 Alessandro Bianco, è stato intervistato da Sportitalia per parlare di vari propri assistiti tra cui anche il giocatore della Fiorentina.

‘Torna a Firenze con le carte in regola per restarci’

“Il ragazzo non ha fatto bene, ma benissimo. Ritorna a Firenze e secondo me avrebbe tutte le carte in regola anche per restarci, ma come abbiamo sempre fatto ragioneremo con la società condividendo insieme i prossimi passi”.

‘La Reggiana scelta azzeccata per Bianco’

"L’anno scorso la scelta è stata del giocatore, che fra le diverse richieste che aveva, ha preferito la Reggiana. Scelta azzeccata, ha fatto molto bene. Adesso è con la Nazionale Under 21. Vedremo con Pradé il da farsi”.