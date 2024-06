Palladino-Fiorentina e i risvolti sul mercato. La società viola pronta a puntare forte un talentino dell'Inter: i dettagli

Fiorentina-Palladino è un matrimonio che sta ufficialmente per iniziare. Un connubio che avrà risvolti anche per quanto riguarda il mercato estivo viola. Come riporta fcinternews.it, al tecnico ormai ex Monza l'argentino classe 2005 Valentin Carboni piace moltissimo, soprattutto dopo averlo visto crescere sotto la sua gestione nell'ultima stagionale.

Il giocatore, in prestito dall'Inter ai brianzoli, era stato cercato dal club viola già a gennaio. Con il benestare di Palladino è possibile che la Fiorentina si rifaccia sotto proponendo una ventina di milioni più bonus, a fronte di una valutazione di 30 milioni da parte nerazzurra.