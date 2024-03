Prendi l’arte e mettila da parte

Siamo arrivati nel momento in cui la stagione della Fiorentina sta divenendo più impegnativa più mai, in cui risulta importante per l’allenatore Vincenzo Italiano attingere ad ogni risorsa in rosa. C'è però un giocatore che per ora non ha mai visto il campo almeno per quanto riguarda tutto il 2024: stiamo parlando di Gino infantino, il promettente trequartista arrivato altissime aspettative e prospettive dal Rosario Central la scorsa estate. Continua infatti a ad essere un oggetto più che mai misterioso tanto che ultimamente è stato visto l'ultima volta in campo con la Primavera soltanto per la prima parte di gara. Il mercato di gennaio aveva aperto delle possibilità di trasferimento per il giocatore che però sono non sono state ritenute opportune. Resta da capire effettivamente quanto possa essere stato funzionale far restare in viola il giovane centrocampista senza mai farlo giocare. In un momento in cui le gare si fanno sempre più complicate e decisive per la Fiorentina una sua comparsata in campo, anche soltanto per mettere minuti nelle gambe, diventa inevitabilmente sempre più improbabile.

Un trequartista da valorizzare al massimo

Infantino continua ad essere ritenuto una delle più importante promesse del calcio argentino ed è probabile che la Fiorentina possa prendere una decisione più costruttiva in merito nella prossima sessione di mercato estivo. L'intenzione della società è sicuramente quello di valorizzare al massimo quelle potrebbe essere il suo rendimento futuro, dato che al momento nel suo ruolo naturale di trequartista è coperto da Beltran, Bonaventura e Barak. L'auspicio è che il giovane giocatore, nonostante non abbia potuto ancora mettersi in mostra in campo, stia imparando di tutto e di più negli allenamenti e apprendendo i consigli dai professionisti del mestiere, poiché, come recita il famoso proverbio, è a tutti gli effetti questo il momento per lui di "prendere l'arte e metterla da parte".