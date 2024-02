Il report medico su Arthur: problema muscolare per il brasiliano. Il responso su Christensen

Non solo il mercato non sta per niente aiutando mister Italiano, ma pure i problemi fisici mettono a repentaglio pure la trasferta di Lecce. Come vi avevamo anticipato, infatti, il centrocampista Arthur Melo non sta bene e per questo motivo non prenderà parte alla partenza per la Puglia. A seguire il comunicato della società viola:

Il report su Arthur

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Arthur Melo non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra”. Ma non solo Arthur, un altro giocatore non ci sarà in Salento:

Out ancora Christensen

“Christensen ha, invece, iniziato a lavorare sul campo e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni”. Presente invece subito “il gallo” Belotti, insieme all'altro ed unico acquisto Faraoni. A disposizione anche Sottil.