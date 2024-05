Berti ha trascinato il Cesena in Serie B. Promozione da assoluto protagonista per l'ex viola, con tanto di riconoscimento

“Pensavo che la Fiorentina mi avrebbe riscattato. Ma non l'ho presa come una bocciatura”: queste le parole di Tommaso Berti una volta tornato a Cesena, casa sua, dopo l'esperienza in prestito di un anno nella Primavera viola. Dopo aver vinto una Supercoppa Primavera e aver perso due finali (Scudetto e Coppa Italia), per il centrocampista è in corso la sua prima stagione tra i professionisti. Che già può definirsi storica.

Un sogno ad occhi aperti col Cesena

Nato in città e tifoso bianconero fin dalla nascita, Berti ha avuto il privilegio di giocare per la sua squadra del cuore. Ebbene, il Cesena è tornato in Serie B dopo sei anni d'assenza. E il classe 2003 ha vissuto una stagione da assoluto protagonista: 39 partite (circa metà delle quali da titolare), 6 gol e 8 assist. Considerando il minutaggio totale raccolto, ha realizzato 1 gol/assist ogni circa 136 minuti. Numeri importantissimi a solo 20 anni di età, alla prima volta tra i grandi.

Berti, il migliore di aprile

I traguardi importanti, personali e con la squadra, raggiunti da Berti gli valgono anche un riconoscimento. La Lega Pro lo elegge come miglior giocatore del Girone B del mese di aprile: due gol, un assist e ottime prestazioni. Un coronamento dell'ottima annata del ragazzo.