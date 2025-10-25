Carnasciali: "La Fiorentina ha dato segnali positivi, ora serve una vittoria. Indispensabile recuperare Fagioli"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra di Stefano Pioli, dopo la convincente vittoria di giovedì in Conference League e alla vigilia della sfida contro l'ex Vincenzo Italiano. Queste un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno.

“Non mi sarei aspettato mai di vedere la Fiorentina in queste posizioni di classifica, ma purtroppo il calcio è cosi e queste cose possono succedere. L'importante sarà ripartire da quello che abbiamo fatto di buono in Conference League, anche se ci troveremo davanti una squadra che sta facendo bene e che conferma tutto quello che di buono aveva fatto la scorsa stagione. Sarà una partita molto difficile ma sono fiducioso perchè già contro il Milan avevo visto dei piccoli segnali di ripresa, che poi si sono riconfermati a Vienna. Sono abbastanza fiducioso, tenendo conto che dovrebbero rientrare dei giocatori importanti anche se quelli che sono scesi in campo giovedì mi sono piaciuti molto”.

“Mi auguro che l'entusiasmo e la fiducia ritrovata in Coppa ci aiuti anche in campionato”

Un commento anche sulla prestazione di alcuni singoli: “Giovedì sinceramente mi sono piaciuti tutti, le analisi è bene farli riferendosi alla squadra e non solo alle prestazioni dei singoli giocatori. Fortini ha comunque fatto bene, nonostante si trattasse dell'esordio in Europa, lo stesso Parisi non si è comportato male. Vorrei sottolineare la prestazione di tutta la squadra, e mi auguro che quella vittoria possa conferire fiducia e tranquillità: cosi facendo le cose miglioreranno. Oltre alla sfida di domani abbiamo anche al difficile trasferta di Milano contro l'Inter, anche quella molto complicata. Quando fai risultato acquisti entusiasmo e fiducia, che ti permetterebbero di affrontare il tour de force che ci aspetta con maggior serenità e confidenza in se stessi”.

“Il Franchi trascina la Fiorentina, ma non colpa dello stadio se non vinciamo piu”

Ha parlato anche dei problemi legati al Franchi, e cosa significhi lo stadio per la squadra viola: “La situazione che stiamo vivendo per quello che riguarda lo stadio Franchi sinceramente non mi sorprende: quando in Italia parliamo della costruzione di nuovi impianti, che siano nuovi o restyling, i ritardi sono all’ordine del giorno. Certo, chi va in campo perde qualcosa, ai nostri tempi il Franchi fungeva da vero e proprio trascinatore, ovviamente però non credo che il calo delle prestazioni non dipende da questo. A capienza piena, lo stadio può diventare un'arma in più per la squadra".

“Mi aspetto molto da alcuni giocatori”

Un pensiero anche su alcuni singoli, ritenuti indispensabili per la Fiorentina di Stefano Pioli: “Contro il Bologna sarà una partita difficile soprattutto per le ambizioni dei nostri avversari, ma resto comunque molto fiducioso. I rientri tra i titolari di Gosens e di Kean, oltre che a quello di Dodo e altri, mi fanno ben sperare: domani i viola devono trovare i tre punti a tutti i costi. Fagioli è un ottimo elemento e se riesci a recuperarlo è un grande vantaggio, così come Gudmundsson. Entrambi possono far fare il salto di qualità alla squadra".

“Nello spogliatoio serve la competizione, aiuta a migliorarsi”

Ha poi concluso parlando dell’importanza della competizione interna: "È fondamentale che scenda in campo chi rende meglio, ma i subentrati non devono far abbassare il livello. Giovedì le riserve hanno dimostrato di essere al pari dei titolari. Se nei prossimi impegni la Fiorentina ripeterà la prestazione europea, magari aggiungendo un po di qualità in più, potrà rilanciarsi in questa stagione".