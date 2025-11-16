Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli cambia sistema
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi approfondisce aspetti alcuni aspetti tattici della Fiorentina e le novità che, in questo senso, il nuovo tecnico Paolo Vanoli è pronto ad apportare.
Prima Pagina
“Viola a uomo” scrive il Corriere nel titolo principale della prima pagina, riferendosi alla nuovo metodo difensivo della Fiorentina. Il quotidiano continua scrivendo: “Difesa, prima svolta” e ancora “Vanoli cambia sistema”.
Pagine 22-23
Nelle pagine interne il Corriere approfondisce il tema brevemente trattato in copertina: “Viola, la svolta” e poi nel sottotitolo “Vanoli cambia: marcatura a uomo”. In taglio basso il quotidiano fa il punto dal Viola Park: “Allenamenti doppi, Vanoli spera in kean”. Nella pagina seguente il Corriere dello Sport presenta un'intervista all'ex calciatore viola Antonio Di Gennaro: “Ora conta salvarsi. Date tutto!”