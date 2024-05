Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto alle domande in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 contro il Cagliari, spiegando prima di tutto come mai è andato Arthur a calciare il rigore decisivo: "Arthur batte bene i rigori, in allenamento è infallibile. Insieme a Nico e Beltran è uno dei nostri rigoristi. I ragazzi hanno permesso a lui di calciarlo, e si è dimostrato lucido e freddo.

“Siamo soddisfatti”

E prosegue: “C'è un po' di rammarico per aver perso alcuni punti e un po' di posizioni in campionato, ma siamo soddisfatti”.

"Finale? Conosciamo il percorso"

E sulla finale di Conference League in programma mercoledì sera si esprime così: “Conosciamo il percorso, sappiamo quello a cui andiamo incontro e quello che ci giochiamo. Ci arriviamo con un po' più di esperienza e ci auguriamo che questo ci permetta di gioire e festeggiare con il nostro popolo, come visto fare all'Atalanta in questi giorni”.