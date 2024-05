L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN dopo la vittoria di Cagliari: “Nel secondo tempo siamo entrati molli e abbiamo concesso tantissimo, ma dopo il 2-1 ci siamo svegliati e l'abbiamo ribaltata. Siamo alla fine di una stagione lunghissima e faticosa, ma una reazione del genere contro un avversario che non ci ha regalato niente è un bel segnale in vista di Atene. E' stata una partita vera e non poteva esserci preparazione migliore”.

“Un po' di rammarico per il campionato”

Poi ha aggiunto: “Siamo matematicamente ottavi e ne sono felice, ho visto i ragazzi esultare e questo entusiasmo è solo positivo. In campionato abbiamo pagato la sfortuna sui rigori e un po' di imprecisione in troppe partite che potevano finire diversamente, un po' di rammarico c'è. Chiudiamo comunque con una posizione che vale ancora l'Europa ed è un ottimo risultato”.

“Vorrei vedere Firenze come Bergamo”

Infine sulla finale di Conference League: “Mi auguro di vedere Firenze come Bergamo ieri. Voglio dare questa gioia ai ragazzi e al popolo viola, se lo meriterebbero come l'Atalanta. L'Olympiakos arriva da un percorso entusiasmante, è una squadra organizzata e in una finale tutto può succedere. Oggi abbiamo fatto degli errori che mercoledì non dovremo ripetere, servirà la massima attenzione. Futuro? Pensiamo solo ad Atene, poi tireremo le somme”.