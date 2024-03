Il modulo che ha fatto le fortune della Fiorentina, stavolta senza Beltran. Una notte che sa di grande occasione per Barak

A fare le fortune della Fiorentina in questo anno nuovo è il 4-1-4-1 proposto nella bella e convincente vittoria contro la Lazio. Stasera, contro la Roma di De Rossi, la Viola dovrà tuttavia rinunciare a Lucas Beltran, uno dei migliori nell'ultimo periodo, squalificato.

Le opzioni a centrocampo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Italiano sarebbe intenzionato a replicare questo modulo, come ha cercato di fare contro il Torino. Non è escluso che possa affidarsi anche al 4-2-3-1, anche perché il centrocampo è vincolato alle condizioni di Arthur, rientrato ieri tra i convocati e ancora in dubbio da titolare.

Un'occasione per Barak?

Chi ha una chance dal primo minuto è Antonin Barak, dopo l'entusiasmo dato dal gol in pieno recupero contro il Maccabi Haifa. Il centrocampista ceco potrebbe proprio prendere il posto di Beltran come trequartista, al fianco di Bonaventura e all'altezza dei due esterni. Può essere la sua grande occasione.