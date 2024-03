In campo veramente per pochi minuti negli ultimi tempi sia Antonin Barak che M'Bala Nzola, il ceco in particolare con pochissimo spazio fin da inizio stagione per questioni anche di salute. E allora in soccorso dei due è arrivata la Conference League, la benedetta Conference League dove tutto sembra più bello. I due per altro sono pupilli veri e propri di Italiano, che li ha bramati sul mercato, secondo La Gazzetta dello Sport.

E per Barak in particolare all'orizzonte potrebbe esserci anche una maglia per il match con la Roma, vista la squalifica di Beltran. Se non altro sarà un ballottaggio un po' più aperto del solito con Bonaventura.