I rapporti in sede di calciomercato sono spesso soggetti a variazioni repentine e ne sono un chiaro esempio quelli tra Fiorentina e Roma: l'estate scorsa i due club si scontrarono aspramente sull'affare Beltran. Come sottolinea La Nazione, finì a male parole, con i giallorossi che tentarono un inserimento al rialzo in una trattativa già quasi chiusa.

Ci fu l'interesse invernale per Quarta, il cui contratto è tutt'ora un'incognita vista la scadenza al 2025. E poi è arrivato Belotti che, spingendo per la soluzione viola, ha rimesso in piedi i rapporti. Su di lui non pende attualmente alcuna opzione per l'acquisto definitivo: un dettaglio tutto da discutere e che dipenderà molto dallo score finale del Gallo, per ora fermo a 1 gol.