Se le togli il carattere restano... errori e imprecisioni. E' la strana e rimontante Fiorentina di Italiano

Non si può dire che la Fiorentina di Vincenzo Italiano non sia stata e non sia una squadra di carattere: lo testimoniano anche i numeri riportati dal Corriere dello Sport, al di là delle frasi fatte. Delle 39 gare stagionali, togliendo le sconfitte, nel 46% dei casi la Fiorentina ha sistemato il risultato e fatto punti nell'ultima mezz'ora.

Sintomo di una formazione che parte spesso e volentieri male (di problemi d'approccio e primi tempi inguardabili ce sono stati in abbondanza) ma che poi in qualche modo la rimette in piedi. Vedi i match di coppa con Ferencvaros, Parma e Maccabi o quelli di campionato con Verona, Udinese e Torino. I rush finali però non sempre bastano per coprire carenze e limiti e infatti c'è sempre l'altro 54%: E contro la Roma che versione di Fiorentina vedremo? Domanda lecita per una squadra imprevedibile.