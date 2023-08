Calamai: "Ieri Arthur avrebbe dovuto riposare. Incomprensibile il rigore non dato al Bologna contro la Juventus"

Sul proprio profilo Twitter, il giornalista Luca Calamai ha pubblicato alcune riflessioni in merito alla partita di ieri tra Fiorentina e Lecce: “I viola dovranno sempre segnare tanti gol per vincere le partite. Bisogna accettare questa realtà e, di conseguenza, rinforzare la difesa. Subito. Beltran mi piace, su Gonzalez sto già vincendo scommesse. Arthur, invece, ieri doveva riposare”.

E poi, sugli episodi arbitrali di Juventus-Bologna: “Il rigore non dato alla squadra di Thiago Motta è incomprensibile. Immagino l'amarezza del designatore Rocchi, un professionista serio. Purtroppo ci vorrebbero tanti arbitro come era lui in campo”