Dopo Gonzalez la Juventus prende un altro attaccante. Ma la Fiorentina ci guadagnerà più del Porto

Dopo l'accelerata delle ultime ore, Conceiçao sarà un nuovo giocatore della Juventus. Accordo raggiunto - riporta Sky Sport - con il Porto per un'operazione in prestito secco oneroso da 7 milioni di euro più 2 di bonus (nei 7 di prestito è previsto anche il pagamento dell'ingaggio).

Doppio colpo in attacco per la Juve

Il nazionale portoghese è atteso in Italia nella giornata di domani. Fatta anche per Nico Gonzalez: arriva dalla Fiorentina per una cifra totale tra parte fissa e bonus di 38 milioni di euro (33+5). Si proverà a farlo arrivare a Torino già in giornata. Conceicao è il figlio dell'ex laziale, oggi allenatore proprio del Porto.