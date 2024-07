Questo pomeriggio il giornalista Benedetto Ferrara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Colpani è un bel giocatore ed è giovane, se poi si considera l’amicizia tra Galliani e Pradè aumentano le probabilità. Se la Fiorentina ha i soldi da spendere, perchè non penso che lo diano in prestito, credo che poss avere un canale privilegiato: senza dimenticare l’influenza che potrebbe avere Palladino nella trattativa. Per lui sarebbe anche un salto di qualità passare dal Monza alla Fiorentina e questo lo motiverebbe molto. E’ sicuramente un giocatore che da piu garanzie di Zaniolo, anche se lui non ha le sue doti tecniche. Abbiamo sempre parlato che di scommesse ne basta una, se Palladino lo conosce e lo vuole perche no. Sono comunque trattative molto lunghe, soprattuto perche la Fiorentina prima deve vendere. Pradè si considera un discepolo di Galliani e credo sia stato proprio quest'ultimo a consigliargli Palladino per la panchina viola”.

“Prima di comprare adesso la Fiorentina deve cedere, e non mi sorprenderei se..”

Uno sguardo anche al mercato: “Chiaramente nei prossimi giorni molti componenti della rosa viola lasceranno Firenze, e non mi sorprendo se ci fosse anche qualche nome a sorpresa: alcuni esempi possono essere Gonzalez e Milenkovic credo che davanti ad un'offertona possano salutare Firenze. A me non piace quando si attribuisce un acquisto al volere dell’allenatore, proprio come fatto la scorsa estate con Italiano e Nzola. A comprare i giocatori è la Fiorentina non Palladino. La situazione a centrocampo? L'ideale per un allenatore è avere giocatori di buone qualità atletiche ma che sappiano anche verticalizzare. Credo che Palladino abbia più esperienza di Montella quando arrivò alla Fiorentina, mi auguro che il suo rendimento sia simile a quello di Montella”.

“I dirigenti della Fiorentina quest'estate si giocano la faccia”

Ha poi concluso non mandandole a dire alla dirigenza della Fiorentina: “Possiamo serenamente dire che la dirigenza viola si sta giocando la faccia in questa sessione di mercato, e non è assolutamente facile fare bene. Gli sono nel cuore perchè so che non è facile affrontare una situazione del genere, tantomeno con i conti che poi devono tornare. Inoltre a questo si aggiunge il fatto che tutti sanno che sei alla ricerca di giocatori, e questo porta chiunque ad alzare il prezzo per qualsiasi profilo. Servirà avere molta pazienza e sperare che a questo giro compongano una squadra che rispecchi l’ambizione professata nell’ultima conferenza stampa”.