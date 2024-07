"Allenarsi a Firenze con queste temperature non è necessariamente una cosa negativa. Il problema vero sono le troppe partite"

Questo pomeriggio Alessandro Ciullini, preparatore atletico professionistico, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare insidie e benefici di un ritiro in città come quello che si appresta a affrontare la Fiorentina al Viola Park:

"Ormai allenarsi in città nella propria sede è una tendenza di molti club, anche nei giorni scorsi sentivo parlare di molte squadre che scelgono questa soluzione. Ovviamente bisogna tenere conto dei pro e dei contro di questa scelta. Quello della temperatura è qualcosa che può realmente pesare sul calciatore: allenarsi con queste temperature non è come allenarsi in altura. Però c’è da dire che non esistono giù le preparazioni di una volta, quando si andava per 3 settimane in montagna, ora si fa una settimana e poi si cominciano le varie tournee. Le metodologie e i programmi di preparazione di un atleta sono molto cambiate rispetto a qualche anno fa”.

“Allenarsi a queste temperature ti abitua a quelle di Agosto”

Ha poi aggiunto: “E’ vero anche che allenarsi con questo caldo fa testare il livello di sopportazione della fatica, che può diventare un parametro per valutar eil giocatore individualmente. L’importante, come ho sempre detto, è riposare bene in un ambiente dove la notte ci sono le temperature giuste, è fondamentale per svolgere al meglio la sessione successiva. Se ti alleni alle 9 e ci sono già 30 gradi non può che far bene: i giocatori si abituano a temperature che ad inizio campionato sono la norma, nonostante gli orari delle partite siano spesso la sera le temperature sono sempre alte”.

“Si giocano troppe partite all'anno, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”

Ha poi concluso: “E' normale che molti giocatori a questo Europeo hanno fatto flop. Quando devi disputare una competizione come questo dopo una stagione da 50/60 partite, è normale che molti giocatori manchino di lucidità, anche se sono dei grandi campioni. Una valutazione su Palladino? Come idee di gioco non è molto diverso da Italiano perciò i giocatori non avranno grosse difficoltà. Lui vuole giocatori che abbiano gamba e sotto questo aspetto non gli mancano, è un tecnico ambizioso e lo farà vedere a tutti”.