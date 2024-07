Fiorentina, proseguono i contatti per arrivare a Colpani. Le richieste del Monza e la possibile formula: i dettagli

La Fiorentina del neo arrivato Raffaele Palladino, alla ricerca di un riscatto dopo le tre finali perse nelle ultime due stagioni, continua a cercare nuovi profili per completare il centrocampo. E nelle ultime ore il nome caldo sembra essere quello di Andrea Colpani del Monza, “vecchia” conoscenza del nuovo tecnico gigliato.

La Fiorentina vuole regalare il gioiello del Monza a Palladino

E secondo quanto riportato poco fa da SkySport nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contratti tra Fiorentina e Monza per discutere di un possibile passaggio in viola del centrocampista 1999. Si conferma la voglia di Raffaele Palladino di allenarlo nuovamente, dopo le ultime due stagioni in Brianza.

Galliani non abbassa il prezzo: ecco quanti milioni servono per portarlo a Firenze

Adriano Galliani non si fa prendere peri collo e conferma la valutazione del suo cartellino: chiunque voglia strappare Colpani al Monza dovrà sborsare una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. La Fiorentina sembra disposta a colmare le richieste dell’ex dirigente del Milan, ma vorrebbe di impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.