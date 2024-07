L'ufficialità di Kean alla Fiorentina slitta a domani, ma questo non frena la Juve: Giuntoli prende un centrocampista

La Juventus in attesa dell’ufficialità della cessione di Moise Kean alla Fiorentina non si ferma ed è pronta ad accogliere un nuovo centrocampista. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Sportitalia, l’attaccante classe 2000 ed il club gigliato annunceranno l’accordo solo nella giornata di domani, ma il direttore sportivo bianconero Giuntoli, che prima di acquistare doveva cedere, è pronto a chiudere il primo acquisto a centrocampo.

La dirigenza bianconera non vuole perdere tempo ed è pronta a chiudere il primo colpo in entrata, è ormai in arrivo Khephren Thuram dal Nizza. Il centrocampista sarà a Torino nelle prossime ore, per sostenere le visite mediche prima del raduno di di mercoledì.

Questo il tweet di di Giovanni Albanese, corrispondente da Torino per Sportitalia: