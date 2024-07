Comotto: "Non è un problema se alla Fiorentina manca ancora tutto il centrocampo. Kean è all'ultima spiaggia, mentre Parisi..."

Questo pomeriggio l'ex terzino della Fiorentina Gianluca Comotto, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcuni temi di casa viola. Questo un estratto delle sue parole appena arrivato al Viola Park:

"La squadra della Fiorentina resta comunque interessante, il fatto che il centrocampo sia svuotato e che sia tutto da riempire io sinceramente la vedo come una cosa positiva. In questo momento la difficoltà dei dirigente è quella di liberarsi dei giocatori che non rientrano nei programmi, quindi la Fiorentina ha tanti spazi da poter riempire e con il lavoro della sua dirigenza lo potrà fare. Ma se in questo momento dell'anno la situazione è questa non è negativa, poi è logico che tra 15/20 ci si aspetta di vedere qualcosa in più"

“Kean sa di essere all'ultima spiaggia, spero si esprima per il suo reale valore”

Un commento sull'arrivo di Kean: “Rimane un grosso punto interrogativo, perchè la a sua intera carriera lo è. Il potenziale del giocatore è importante, e non lo si scopre certo adesso. Anche lui sa di essere alla sua ultima spiaggia, ne è consapevole. La speranza è che finalmente riesca ad esprimersi per il valore che ha”.

“Parisi verità piu spazio, questo può essere il suo anno”

Due parole anche su Parisi: “E' normale che lui si aspetti maggior minutaggio, ma quando sei alla prima stagione in una big sono cose che possono succedere: quando arrivi da una piccola è sempre difficile imporsi, se poi si tiene conto che davanti aveva Biraghi. Mi sembra che il ragazzo abbia il carattere per imporsi, sicuramente ci saranno tutte le motivazioni per dargli maggiore spazio sulla fascia”.

“Con la difesa a tre cambierà molto, soprattutto a livello mentale”

Ha poi concluso parlando di Palladino: "Sicuramente si vedrà qualcosa di diverso da quello mostrato negli anni precedenti da Italiano: più duelli, maggior aggressività. Per questo serviranno giocatori bravi nell'uno contro uno, soprattuto in difesa. Con la difesa a 3 cambia tutto. Quello che cambierà sarà sicuramente la mentalità, i difensori non dovranno aver paura di perdere i duelli. gli esterni invece avranno modo di coprire tutta la fascia. Uno come Kayode ne trarrà sicuramente vantaggio".