A Radio Bruno ha parlato l'ex preparatore atletico dello Spezia Alberto Lungherini, per intervenire sulla preparazione della Fiorentina e la forma dei giocatori viola: “La società viola ha deciso di fare la preparazione a Bagno a Ripoli, ma non ho visto grosse difficoltà dovute al caldo. Alla fine non è stata l'unica squadra a fare questa scelta”

E ancora: “A Nzola serve tempo e modo di giocare. Ha delle qualità importanti, una forza fisica importante. Credo che debba trovare continuità. Quando lo Spezia ha capito che non l'avrebbe trattenuto, secondo me lo hanno allenato diversamente e non con la squadra”