Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Vitória Guimarães, il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole, a partire dal rapporto con De Gea: “Bellissimo. Mi rassicura molto e mi dice di allenarmi molto forte, di restare concentrato. Mi invita ad avere sempre la testa, ricordandomi che le occasioni arriveranno”.

“Palladino mi ha influenzato, ma anche David… che emozione allenarmi con lui”

Sulla sua permanenza in estate: “Ha influenzato tanto mister Palladino, ma anche l'arrivo di David. Allenarmi tutti i giorni con un campione del genere è un motivo di grande soddisfazione, era un sogno perché lo guardavo in televisione ed era un idolo. Cerco di prendere da lui il più possibile, provando a riportarlo in campo”.

“Poter scendere in campo davanti ai tifosi è stato fantastico”

Sull'esordio in Conference: “Grandissima emozione. Grazie al mister che mi ha dato l'opportunità. Vero, avevo già esordito, ma non in casa davanti ai miei tifosi. Riuscire a scendere in campo nello stadio che ho sempre sognato… è stato fantastico”.

“Stiamo facendo grandi cose. Il Viola Park crea più opportunità per noi ragazzi”

Sul futuro della Fiorentina: “Manca ancora metà campionato, ma stiamo già facendo grandi cose. Sono molto felice che la squadra sia composta anche da tanti giovani, come me, Michael e Pietro. Il Viola Park sta dando possibilità a tanti ragazzi che prima non avrebbero avuto così tanto spazio”.