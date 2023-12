VIDEO: L'ex viola Pezzella con un gran gol rallenta la corsa del Girona capolista nel campionato spagnolo

Nell'anticipo di Liga di oggi il Betis Siviglia ha rallentato tra le mura amiche del ‘Benito Villamarìn’ la corsa del Girona capolista in campionato. Al gol su rigore di Dovbyk segnato nel primo tempo ha risposto nella ripresa prima del recupero per i padroni di casa una vecchia conoscenza della Fiorentina, ovvero il difensore German Pezzella. Un bel destro in area spedito sotto la traversa del giocatore argentino è servito infatti a firmare il pari definitivo tra le due squadre, con il Girona che resta primo a quota 45 e il Betis settimo in classifica a 28.



Di seguito trovare il gol siglato dall'ex giocatore viola: