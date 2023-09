L'Udinese si presenta alla Fiorentina... alla moda. Il nuovo look bianconero presentato direttamente alla Milano Fashion Week - FOTO

Non andrà fortissimo in campionato, ma tenta comunque la carta dell'estetica. Ieri sera è stata presentata alla - nientepopodimeno che - Milano Fashion Week la terza maglia dell'Udinese.

Nella gara di domenica contro la Fiorentina, infatti, la squadra di Andrea Sottil scenderà in campo proprio con questo nuovo ‘look’. Guardate un po' come si presenteranno i friulani all'appuntamento contro la squadra di Italiano:

Un look camouflage disegnato direttamente dal noto stilista italiano Marcello Pipitone, per una squadra che, a differenza della scorsa stagione, sta arrancando e non poco in Serie A. Complici anche gli svariati infortuni cui il babbo di Riccardo Sottil deve far fronte.