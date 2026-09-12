Poteva essere viola e potrebbe essere azzurro con i big: Mancini direttamente a Parigi per guardare Koleosho

La prima tornata di convocazioni è prevista per il prossimo venerdì: il 18 il neo ct Mancini diramerà la lista di nomi per il poker di fare di Nations League in programma nella maxi sosta di tre settimane, una novità assoluta nel calendario Uefa. Si è parlato molto delle possibili promozioni dalla Under 21 di Baldini e Mancini di giovani ne chiamerà, senza esagerare però vista l'importanza del match che attende gli azzurrini. Un'eccezione però potrebbe esserci.

Sedotto e abbandonato

Uno dei primi nomi accostati alla Fiorentina sul mercato, tra giugno e luglio, era quello di Luca Koleosho, esterno in prestito al Paris Fc e che i francesi hanno deciso di acquistare dopo che la società viola l'aveva seguito, sedotto ma poi abbandonato. Il mercato degli esterni si è poi ripreso solo nel rush finale della sessione mentre l'esterno azzurro, classe 2004, è ripartito dalla Ligue 1. E stasera il ct Mancini sarà proprio a Parigi per osservarlo da vicino: uno dei ‘furti’ all'Under 21 potrebbe essere proprio lui.